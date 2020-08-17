الدفاع السورية تعلن مقتل أحد جنودها وإصابة 2 فى قصف أمريكى بالقامشلى

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الإثنين، مقتل جندي وإصابة 2 في هجوم لحوامتين أمريكيتين استهدف حاجزا سوريًا في ريف القامشلي.وأوضحت الدفاع السورية أن الهجوم جاء بعد منع عناصر الحاجز دورية أمريكية من دخول منطقة انتشار أحد التشكيلات السورية العسكرية.وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا، بأن طائرات تابعة للقوات الأمريكية قامت بالاعتداء على حاجز للجيش السوري جنوب شرق القامشلي مما أدى إلى استشهاد جندي وإصابة اثنين آخرين بجروح.وحاولت دورية أمريكية صباح اليوم، الدخول إلى منطقة انتشار أحد التشكيلات المقاتلة في ريف مدينة القامشلي عبر حاجز تل الذهب فأوقفتهم عناصر الحاجز ومنعوهم من المرور فأطلق عناصر الدورية الأمريكية عدة رشقات نارية.وهاجمت حوامتان أمريكيتان عناصر الحاجز بالرشاشات الثقيلة مما أدى إلى استشهاد جندي وجرح اثنين آخرين.