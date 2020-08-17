الفرق بين التاتو والميكروبليدنج

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نصائح قبل الإقدام على الميكوربليدنج أو التاتو

شكل الحواجب يؤثر على مظهر الوجه بالكامل وهو ما يزيد من أهميتها، لهذا يجب الحفاظ على الشكل الطبيعي المناسب للوجه ورسمة العين، ومع معاناة البعض من مشاكل في شعر الحواجب ظهرت تقنيات مختلفة لإعادة رسم الحاجب مجددًا بما يناسب الوجه، وتشمل هذه التقنيات إما الرسم بالميكروبليدنج أو الرسم بالتاتو وعلى الرغم من تقاربهما إلا أن بينهما فرقا واضحا وعدة اختلافات، يمكن معرفتها من خلال ما ذكره موقع "HELLO MAGAZINE".عبارة عن رسمة دائمة، تكون على أي جزء من الجسم لا يمكن التخلص منها إلا بالخضوع لجلسات الليزر وحتى هذه الجلسات لا تكون النتيجة 100%، يتم استخدام في التاتو إبرة مخصصة لإيصال الحبر تحت الجلد وبدء الرسم الخاص بها ومن الضروري استخدام مخدر حتى لا تشعر بالألم الناتج عن هذه العملية.أهم ما يميز التاتو أنه يمكن الحصول عليه بألوان متعددة، كما أنه يدوم للأبد، أما عن عيوبه فتشمل صعوبة التخلص منه، يبهت اللون الخاص به مع مرور الزمن، وكذلك الألم الناتج خلال وضعه.لاقت تقنية الميكروبليديج انتشارًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة في مصر والعالم العربي، حيث إنها تعتبر بديل للتاتو ويتم فيها استخدام شفرة موس للحصول على الرسمة، التي تستمر لشهور بحسب طبيعة الجسم، فتوقيته المؤقت جعل النساء يفضلن استخدامه أيضًا للحصول على لوك طبيعي بالنسبة للحواجب.أما عن مميزات هذه التقنية فتتمثل في الحصول على رسمة طبيعية وشكل طبيعي للحاجبين لاستخدام شفرة دقيقة لهذا الغرض، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على رسمة جديدة بعد مدة زوال القديمة.أما عن عيوبه الزوال وعدم الثبات، وإمكانية نقل العدوى في حالة عدم التعقيم الجيد للأدوات، الشعور ببعض الألم.- اختيار المكان الموثوق منه لعمل مثل هذه التقنيات ويكون مرخص.- التأكد من استخدام أدوات معقمة مسبقًا قبل البدء في عمل هذه التقنية.- القراءة عند التجربة ومعرفة كيف تتم.- الاتفاق مع الشخص الذي سيتولى مسؤلية رسم التاتو وتوجيه له كافة الأسئلة التي تدور بذهنك.- يجب الاسترخاء واتخاذ القرار الصحيح قبل البدء.