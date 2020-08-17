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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محافظ دمياط تكشف تفاصيل تطوير رأس البر (فيديو)

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 11:26 ص
منال عوض
منال عوض
هدير شعراوي
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قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إنه تم استبدال العشوائيات بفكرة المدينة الملونة لأنها حل وسط للتخلص من العشوائيات والمناطق غير المحببة للعين، موضحةً أن رأس البر مدينة مميزة لا يوجد منها في العالم ولديها تخطيط جيد وطبيعة لا تتكرر وكان يطالها عشوائيات وباعة جائلون ولكن تم إنهاء ذلك.

أضافت "عوض" خلال حوارها ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن عزبة البرج كان بها عشوائيات ولكن أصبحت الآن المدينة الملونة ولهذا كان هناك تفكير للوصول إلى المدينة لتصبح مصيفًا لكافة المستويات وتوضع على الخريطة السياحية، مشيرةً إلى أن الباعة الجائلين كانوا يلتفون حول النيل باعتباره مصدر رزقهم، لذلك تم إنشاء سوق حضارية في شارع النيل لمساعد الباعة وبالتالي يصبح النيل متنزهًا للناس.

وأكدت أن القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي من أهم ملفاتها العشوائيات وكان لدى المحافظة بالفعل عدد كبير منها، سواء عزبة البرج أو قرية الصيادين وهي منطقة غير آمنة، ولكن الآن أصبحت المحافظة خالية من العشوائيات والأماكن غير الآمنة وسط طبيعة جيدة كما أصبحت تلك المناطق مزارات الآن.

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