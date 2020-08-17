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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

4 وزراء يتفقدون أعمال المنطقة التجارية - اللوجستية بطنطا اليوم

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 08:07 ص
المنطقة التجارية
المنطقة التجارية - اللوجستية بطنطا
نرمين محمود الدهان
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يتفقد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية اليوم الاثنين، أعمال المنطقة التجارية-اللوجستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، والتى تتضمن متابعة تنفيذ أعمال المخازن والوچيستيات ومنطقة البيع بالتجزئة وخدمة السيارات ومناطق ترفيهية متنوعة، وأيضا مقر للسجل التجارى بالمنطقة، كما سيتم افتتاح النادى الرياضى الاجتماعى كأحد الأنشطة الترفيهية بالمنطقة التجارية-اللوجستية.

ويرافق وزير التموين والتجارة الداخلية خلال زيارة المنطقة التجارية-اللوجستية، كل من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية، أعلنت البدء فى طرح 4 فرص استثمارية جديدة بنهاية الشهر الحالى، لبدء إنشاء المستودعات الاستراتيجية المقرر تنفيذها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 7 محافظات، بغرض ضمان توفير احتياطى استراتيجي آمن من السلع الغذائية الأساسية، وغيرها من السلع الأخرى، وذلك بهدف تخزين وتدبير احتياجات الاستهلاك الحالى والمستقبلى للبلاد، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع فى إنشاء وإدارة وتشغيل مستودعات استراتيجية للتخزين السلعي.

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