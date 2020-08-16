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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الباز: أنا بطبل للبلد.. وأشكر كل من عملوا في إنجاز مشروع مترو الأنفاق

الأحد 16/أغسطس/2020 - 11:04 م
الباز
الباز
محمود عرفات
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علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي للمرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو، قائلًا: "كل ما يمكن أن نقوله إننا أمام إنجاز حقيقي وواقعي على الأرض".

وتابع الباز في برنامجه "آخر النهار"، المُذاع على فضائية "النهار": "أنا أخاطب الناس الذين يتماسون مع الإنجازات التي تحققها الدولة على الأرض، ويستفيدون منها، وأقول لهم "لماذا لا تتحدثون عن إنجازات الدولة على الأرض، وتروجون لما تنجزه دولتكم".

وواصل: "من الآخر كده أنا بطبل للبلد، وأشكر كل من ساهم في إنجاز المرحلة الرابعة للخط الثالث لمشورع مترو الأنفاق، بداية من المسئولين السابقين للحاليين، لأصغر عامل ساهم في إنجاز هذا المشروع".

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