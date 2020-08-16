الباز: أنا بطبل للبلد.. وأشكر كل من عملوا في إنجاز مشروع مترو الأنفاق

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي للمرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو، قائلًا: "كل ما يمكن أن نقوله إننا أمام إنجاز حقيقي وواقعي على الأرض".وتابع الباز في برنامجه "آخر النهار"، المُذاع على فضائية "النهار": "أنا أخاطب الناس الذين يتماسون مع الإنجازات التي تحققها الدولة على الأرض، ويستفيدون منها، وأقول لهم "لماذا لا تتحدثون عن إنجازات الدولة على الأرض، وتروجون لما تنجزه دولتكم".وواصل: "من الآخر كده أنا بطبل للبلد، وأشكر كل من ساهم في إنجاز المرحلة الرابعة للخط الثالث لمشورع مترو الأنفاق، بداية من المسئولين السابقين للحاليين، لأصغر عامل ساهم في إنجاز هذا المشروع".