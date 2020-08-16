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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

استشاري طرق: 36 مليار جنيه تكلفة تطوير الطرق الداخلية

الأحد 16/أغسطس/2020 - 11:10 م
ل الدكتور عماد نبيل،
ل الدكتور عماد نبيل،
سناء إسماعيل
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قال الدكتور عماد نبيل، استشاري الطرق والنقل الدولي، إن الطرق هي شريان للتنمية في أي دولة والدولة تسعى لتقديم خدمة مميزة للمواطنين من خلال تطوير شبكات الطرق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن الطرق ليست طرق منفردة، ولكن توضع ضمن خطة قومية كبيرة للتنمية الاقتصادية.

وتابع: الطرق الداخلية ستتكلف 36 مليارا وتم تخصيص 10 مليارات عاجلة، لتحديث وتطوير المدن يعتبر تحسين للبيئة العامة للمواطن وتنتقل كفاءة مصر لتكون كل المشروعات قريبة من كل مواطن، والدولة ستعمل في هذا الموضوع بأولويات، وستكون الأولوية للوصلات التي تربط المدن بالطرق الرئيسية ثم الشوارع الرئيسية ثم العشوائيات وتطهيرها.

وأوضح أن مصر وضعت رؤيتين هما 2030 و2050 وتهدفان إلى تنمية كبيرة من المناطق الاقتصادية وأبرزها المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، مؤكدًا أن شبكة الطرق القومية تعتبر في حد ذاتها مكسب لكل مواطن مصري؛ بسبب أنها وفرت 36% من حجم الحوادث التي كانت تحدث على الطرق المصرية سابقا.

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