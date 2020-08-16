بحث صرف تعويضات للمتضررين من انهيار عقاري الجمرك بالإسكندرية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، أنه جار عمل الأبحاث الاجتماعية للأسر المتضررة من انهيار عقاري الجمرك، وإحضار خطابات الحى بشأن العقارين، ومحضر الشرطة لاستكمال إجراءات الصرف لحالة الوفاة وحالتي الإصابة وخسائر الممتلكات وفقا للوائح والقوانين.كانت مديرية التضامن الاجتماعي، تلقت إشارة تليفونية من غرفة عمليات المحافظة بانهيار العقار رقم ١٤ شارع البنا بمنطقة بحري التابعة بحى الجمرك، وبناءً على توجيهات مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، توجهت على الفور مديرة إدارة الجمرك الاجتماعية وفريق الإغاثة بالإدارة لعمل المعاينة والحصر.وتبين من المعاينة انهيار أجزاء من عقار رقم ١٤ المكون من أربعة طوابق على عقار رقم ١٦ المكون من طابقين، وأسفر الانهيار عن حالتي إصابة تم نقلهم للمستشفي من عقار رقم ١٤، وحالة تحت الأنقاض من عقار رقم ١٦، تم انتشال سيدة من تحت الأنقاض بعد أن لقيت مصرعها، حيث تبلغ من العمر ٤٥ عامًا، علمًا بأن العقار رقم ١٤ صادر له قرار ترميم.