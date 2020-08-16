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الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

جمارك السويس تفرج عن 784 سيارة خلال يوليو

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:16 م
جمارك السويس
جمارك السويس
راندا التوني
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أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، برئاسة هشام السويفى خلال شهر يوليو 2020، عن 664 سيارة ركوب ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجا نهائيا للاستخدام الشخصى والتجارى، وعن 11 سیارة إعفاءات لذوي الاحتياجات الخاصة بقیمة إجمالية 105 ملايين و731 ألف جنيه.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 46 مليونا و185 ألف جنيه، فيما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 23 مليونا و31 ألف جنيه، والضرائب بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 69 مليونا و216 ألف جنيه.

وخلال شهر يوليو 2020 أيضا أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائيا عن 109 سيارات نقل للاستخدام الخاص والتجارى بقيمة 31 مليونا و841 ألف جنيه.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 8 ملايين و847 ألفا، بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عنها 5 ملايين و696 ألف جنيه وضريبة الأرباح الصناعية والتجارية بمبلغ 307 آلاف جنيه، بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 14 مليونا و850 ألف جنيه.

وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس أفرجت نهائيا خلال شهر يوليو 2020 عن 784 سيارة ركوب ملاكى وميكروباص ونقل بقيمة إجمالية بلغت 137 مليونا و572 ألف جنيه، ويبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة عنها حوالى 64 مليونا و66 ألف جنيه.

من ناحية أخرى بلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس خلال شهر يوليو 105 سيارات، كما تم إعادة تصدير 43 سيارة سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت.

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