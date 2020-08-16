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الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

الحرية المصري: مصر شهدت طفرة بمختلف المجالات خلال عهد السيسي

الأحد 16/أغسطس/2020 - 06:35 م
المحاسب أحمد مهنى،
المحاسب أحمد مهنى، عضو المجلس الرئاسي
إسلام نصير
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أكد المحاسب أحمد مهنى، عضو المجلس الرئاسي والأمين العام لحزب الحرية المصرى، أن مصر شهدت طفرة فى كافة المجالات سواء اقتصادية وتنموية وذلك خلال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي التى تسلم فيها البلاد وهى فى بداية مراحل الانهيار وأنقذها، مضيفا أن الشعب المصرى يشاهد ما بين الفترة والأخرى افتتاح مشروعات تنموية حقيقة فى كافة مناطق الجمهورية تخدمه وتخدم عجلة الاستثمار فى البلاد.

وقال مهنى، في بيان له اليوم الأحد، إن افتتاح الرئيس اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ووضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية، يعد أحد المشروعات التنموية خاصة لما تتميز بها المحطة لكونها إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية، فتضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا.

وأشار مهنى، إلى أن شبكة الطرق فى مصر شهدت تحسنا ملحوظا سواء فى النقل البرى بين ربط المحافظات وبعضها البعض بشكل أسرع وأسهل أو فى الطرق الداخلية فى المحافظات بهدف تقليل مدة الوقت الذى يستهلك فى الطرق مما يسهم فى زيادة عجلة الإنتاج وزيادة الاستثمار، مشيرا إلى أن محطة مترو "عدلى منصور"، تربط ما بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية، متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والأتوبيس الترددي.

وأوضح أننا لم نشهد من قبل التعامل بين الرؤساء ونجد الصورة الرائعة من تكريم رئيس لرئيس سابق وإطلاق اسمه على أكبر محطة مترو، فى الوقت الذى لا يوجد مشروع باسم الرئيس السيسي، وهو ما يغرسه فى نفوس المصريين من ضرورة العمل والاجتهاد وتقدير الرموز السياسية والوطنية.

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الصور

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محطة مترو «هشام بركات» في الخط الثالث

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محطة مترو «عدلى منصور» فى الخط الثالث

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محطة مترو «الهايكستب» بالخط الثالث

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محطة مترو «النزهة» في الخط الثالث للمترو

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محطة مترو «عمر بن الخطاب»

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