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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

وزير التعليم لـ«الدستور»: كل ما ينشر عن مجموعات التقوية جهد محلي

الأحد 16/أغسطس/2020 - 04:36 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
ريم محمود
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،إن كل ما ينشر عن مجموعات التقوية جهد محلي، وأضاف الوزير في تصريح لـ"الدستور"، نرجو انتظار ما سوف نعلنه أوائل سبتمبر إن شاء الله.

كانت مديرية التعليم بمحافظة كفرالشيخ، قد أصدرت أمرا إداريا بتاريخ 13 أغسطس لعام 2020 بشأن المجموعات المدرسية والتي يطلق عليها مجموعات التقوية، وقالت المديرية إنه بناء على موافقة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تتم مجموعات التقوية داخل المدارس وتكون اختيارية وليست اجبارية.

وأضاف القرار: "للطالب الحق في اختيار المدرسة والمعلم وتتكون المجموعة من 8 دروس شهريا بواقع حصتين في الأسبوع، ولا يزيد عدد الطلاب عّن 20 طالبا وتتم مجموعات التقوية بعد انتهاء اليوم الدراسي في الوقت الذي يحدده المعلم بالتنسيق مع إدارة المدرسة، وذلك مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد".

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