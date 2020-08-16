الأنبا أنجيلوس يترأس القداس الإلهي بجمعية القديس جوارجيوس

ترأس الأنبا أنجيلوس، الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية، صلاة القداس الإلهي، اليوم الأحد، بمذبح جمعية القديس جوارجيوس بمنطقة الحافظية بمحافظة القاهرة.وأثناء القداس الإلهي، دشن أسقف شبرا الشمالية، بعض الأيقونات القبطية للكنيسة، واتخذت الكنيسة خلال إتمام صلوات القداس الإلهي؛ الإجراءات الاحترازية اللازمة؛ من حيث التباعد بين الأفراد وارتداء الكمامات؛ وإحضار الأدوات الشخصية خلال القداسات الإلهية.