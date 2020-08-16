رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نقيب المحامين يصدر قرارًا للإشراف على مال نقابة القاهرة الجديدة

الأحد 16/أغسطس/2020 - 02:04 م
رجائي عطية
رجائي عطية
محمد جعفر
طباعة
أصدر نقيب المحامين، رجائي عطية، قرارا اليوم الأحد، بشأن الإشراف على المال المتعلق بالنقابة العامة في نطاق فرعية القاهرة الجديدة.

وجاء نص القرار كالآتي:

بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، والمواد رقم 120، 138، 143، 156 مكرر منه.
قررنا الآتي:

أولا: يكلف كل من الأساتذة:

1- الأستاذ محمود أحمد رشدي محكمة المرج الجزئية

2- الأستاذ كمال أحمد محمد محكمة السلام الجزئية

3- الأستاذ ناصر عبداللاه محكمة المطرية الجزئية

4- الأستاذ الدكتور سيد بحيري محكمة القاهرة الجديدة الجزئية

5- الأستاذ إبراهيم عبدالسلام باشا محكمة مدينة نصر الجزئية

بالإشراف على المال المتعلق بالنقابة العامة في الأقسام الملحقة بأسمائهم، فيما يتعلق بالإشراف والمراقبة على التصديق على العقود، وتحصيل أتعاب المحاماة، ومتابعة منظومة الدمغة الالكترونية، بنطاق نقابة القاهرة الجديدة الفرعية.

ثانيا: يباشر الأساتذة السابقة أسماؤهم ما تم تكليفهم به اعتبارا من تاريخه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الباز: مصر توجه رسالة لأشقائها مفادها «نحن معكم»

النيابة العامة تعلن تفاصيل التحقيقات في «انهيار عقار قصر النيل»

«نافست هند رستم وطلقت زوجها».. حكايات برلنتي عبد الحميد

«الوزير» يقدم درع «النقل» للسيسى.. والرئيس يهديه لعدلى منصور

الصور

image description

مباراة الزمالك والمقاصة

image description

صور تشييع جثمان الفنانة الراحلة شويكار

image description

تحرك جثمان شويكار من مستشفى الصفا لمقابر الأسرة

image description

صور عمارة وسط البلد المنهارة

image description

حفل مدحت صالح في الأوبرا

الأكثر قراءة

إصابة 16 ضابطًا ومجندًا بالإسماعيلية فى حادث بنفق قناة السويس

بعد دعم «حماية المستهلك».. القصة الكاملة لأزمة مصاريف أتوبيسات المدارس الخاصة

«الوزير» يقدم درع «النقل» للسيسى.. والرئيس يهديه لعدلى منصور

محمد الباز: «الأطباء» ارتكبت فعلًا إرهابيًا فاحشًا بنعيها المجرم عصام العريان

إنفوجراف

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

image description

كواليس حل لغز مقتل سودانية فى العجوزة (إنفوجراف)

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

أيام زمان

قدمت «راجعين» في ألبومي بعدما نُسبت لعمرو دياب.. «اعترافات طلعت زين»

«لا بد من فهم القرآن وأنزعج من ربط الإسلام بالإرهاب».. اعترافات يوسف شاهين

«نافست هند رستم وطلقت زوجها».. حكايات برلنتي عبد الحميد

لماذا وصف أنيس منصور الكاتب يوسف إدريس بأنه «مفكر متواضع»؟

نجم الساعة

حرب الدروس الخصوصية.. المواجهة مستمرة والمنصات التعليمية البديل الشرعي

منوعات

28 أغسطس.. المؤتمر الخليجي الأول لدعم البيئة الابتكارية وريادة الأعمال

البطل ديمبلى يتخلص من الإحباط.. والمدرب جارسيا يشيد بالروح القتالية

«أريان 5» ينطلق للمرة الأولى بعد الإغلاق بسبب كورونا

جوارديولا: سيتى ودع دورى الأبطال لأنه لم يكن مثاليًا أمام ليون

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
ضد «كورونا» وليس معها
ماجد حبته
هل هو «السلام الثالث» فعلًا؟!
د.كريمة الحفناوى
تفجير ميناء بيروت.. التداعيات والعواقب
د.مينا بديع عبدالملك
محمد فؤاد عبدالباقى.. صائم الدهر «1»
المزيد

الثقافة

«الفن في الفصل الدراسي» أمسية بـ«الأعلى للثقافة» الأربعاء

«الهناجر» يستضيف عرض «محل اللعب».. غدًا

المعدول: آليات «القومي للترجمة» بشأن النشر تتنافى مع طبيعة عمله

حسن طلب: شروط النشر بـ«القومى للترجمة» تقضى على رسالته