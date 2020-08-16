نقيب المحامين يصدر قرارًا للإشراف على مال نقابة القاهرة الجديدة

أصدر نقيب المحامين، رجائي عطية، قرارا اليوم الأحد، بشأن الإشراف على المال المتعلق بالنقابة العامة في نطاق فرعية القاهرة الجديدة.وجاء نص القرار كالآتي:بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، والمواد رقم 120، 138، 143، 156 مكرر منه.قررنا الآتي:أولا: يكلف كل من الأساتذة:1- الأستاذ محمود أحمد رشدي محكمة المرج الجزئية2- الأستاذ كمال أحمد محمد محكمة السلام الجزئية3- الأستاذ ناصر عبداللاه محكمة المطرية الجزئية4- الأستاذ الدكتور سيد بحيري محكمة القاهرة الجديدة الجزئية5- الأستاذ إبراهيم عبدالسلام باشا محكمة مدينة نصر الجزئيةبالإشراف على المال المتعلق بالنقابة العامة في الأقسام الملحقة بأسمائهم، فيما يتعلق بالإشراف والمراقبة على التصديق على العقود، وتحصيل أتعاب المحاماة، ومتابعة منظومة الدمغة الالكترونية، بنطاق نقابة القاهرة الجديدة الفرعية.ثانيا: يباشر الأساتذة السابقة أسماؤهم ما تم تكليفهم به اعتبارا من تاريخه.