السيسى: كورونا «حساس» وأى تهاون سيرفع أعداد الإصابات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر حققت نجاحا كبيرا في مواجهة تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد بفضل تكاتفنا، مضيفا أنه "بفضل ربنا الموضوع لم يكن شديدا".وأضاف السيسي، خلال كلمته بافتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، أن نسب الإصابة بدأت في التحسن في مصر، معلقا: "عايزين نتحسن أكتر ونصل لصفر إصابات ونحافظ على الرقم صفر"، منوها بأن فيروس كورونا "حساس" وأي تهاون في الإجراءات قد يتسبب في زيادة الأعداد، مستدلا بزيادتها نوعا ما بسبب فترة عيد الأضحى.وشدد لرئيس السيسي على ضرورة استمرار الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون في ارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الاجتماعي.وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ويضع كذلك حجر الأساس لمحطة «عدلي منصور» التبادلية التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بجميع مدن ومحافظات الجمهورية.وتضم المحطة مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا وتربط ما بين شبكة خطوط 5 وسائل نقل مختلفة على مستوي الجمهورية متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق ومسار القطار الكهربائي ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والأتوبيس الترددي.