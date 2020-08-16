ضبط عاطل قبل ترويجه الهيروين بعين شمس

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، اليوم الأحد، من القبض على عاطل بحوزته كمية من مخدر الهيروين قبل ترويجه على عملائه في منطقة عين شمس.تعود الواقعة عندما نجح رجال المباحث بالقاهرة، في ضبط عاطل له معلومات مسجلة، بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزته كمية لمخدر الهيروين المخدر وزنت 135 جراما- فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار- مبلغ مالى – هاتف محمول، وتم ضبطه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.