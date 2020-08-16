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الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: سنرد على رفض مجلس الأمن تمديد حظر السلاح على إيران

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:13 ص
ترامب
ترامب
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنّ الولايات المتّحدة ستردّ على رفض مجلس الأمن الدولي بتمديد حظر السلاح المفروض على إيران باللجواء إلى آلية "سناباك".

وقال ترامب- خلال مؤتمر صحفي في منتجع الغولف الذي يملكه في بيدمينشتر بولاية نيوجيرسي، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأحد- "سنلجأ إلى سناباك"،.

وتتيح هذه الآلية إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران بدعوى أن طهران انتهكت التعهدات المنصوص عليها في الاتفاق النووي، ويمكن لأي دولة طرف في الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015 أن تلجأ إلى "سناباك" لإعادة فرض العقوبات على إيران، غير أنّ إمكانية تفعيل الولايات المتّحدة لهذه الآلية يثير جدلا كون واشنطن انسحبت من الاتفاق بقرار من ترامب نفسه.

وكان وزير الخارجية مايك بومبيو قد صرح الجمعة بأن "فشل مجلس الأمن في التصرّف بشكل حاسم للدفاع عن السلام والأمن الدوليين لا يمكن تبريره"، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تتخلى أبدا عن أصدقائنا في المنطقة الذين توقّعوا المزيد من مجلس الأمن، وأنه سيواصل العمل لضمان عدم تمتع النظام الثيوقراطي الإرهابي بالحرية في شراء وبيع أسلحة تهدد قلب أوروبا والشرق الأوسط وما وراءهما.

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رفض مقترحا أمريكيا بتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران إلى أجل غير مسمى، وذلك في تصويت جرى الليلة الماضية.

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