المكسيك تسجل 6345 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، تسجيل 6345 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، إضافة إلى 635 حالة وفاة جديدة، ليصل مجمل عدد حالات الإصابة إلى 517714 حالة والوفاة إلى 56543.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قالت الحكومة إنه من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.