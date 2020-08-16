وحدتان مجهزتان من حى الأسمرات لمتضررى عقار «قصر النيل»

قال حسن غندور، رئيس حي الأسمرات، إن انهيار عقار قصر النيل المفاجئ تم في لحظة من الزمن، وعلى إثره أوكلنا محافظ القاهرة بإعطاء سكن بديل للأهالي المتضررين من هذه الكارثة.أضاف غندور، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "المواجهة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، أنه في الواحدة مساءً توجه السكرتير العام المساعد لمدير التسكين، وتم تسليم وحدتين للأسرتين المتضررتين:" لم يصدق مالكو الوحدتين أن ينتقلوا لكومباوند جديد في حي الأسمرات، وعلى أعلى جودة، مزودة بجميع الأجهزة والمستلزمات".وأكمل: "اهتمام الدولة أصبح واضحًا في كل شي بحي الأسمرات، في مجال الصحة والتعليم، حيث إن سعر تذكرة الكشف بجنيه واحد فقط، كما أن الفصول المدرسية مجهزة على أعلى مستوى ومزودة بأجهزة التكييف."تابع "لم يكن هناك أي نوع من أنواع العشوائية في حي الأسمرات، حتى إن تصدير المنتجات التي يقوم بها أهالي حي الأسمرات أصبح كبيرًا".