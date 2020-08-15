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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

إكرامي يكشف حقيقة وجود خلاف مع الخطيب

السبت 15/أغسطس/2020 - 11:24 م
إكرامي
إكرامي
سناء إسماعيل
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كشف كابتن إكرامي الشحات، حارس منتخب مصر الأسبق، حقيقة وجود خلافات بينه وبين كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وقال «إكرامي» خلال لقائه في برنامج «مساء dmc» مع الإعلامية إيمان الحصري المذاع عبر فضائية «dmc»: «محمود الخطيب علاقتي به أسرية تتخطى أكثر من الـ40 سنة وعمرنا ما تحدثنا عن شيء يخص النادي وعند دخول رمضان صبحي الأسرة أصبح هو الآخر منها».

وأضاف: «قبل ما أظهر في حلقة اليوم فوجئت بصديق يعمل في الإعلام قال لي إن فيه ناس بيقولوا إن كان فيه مشادة بيني وبين الخطيب بخصوص قطاع الناشئين وقناة الأهلي وقلت له أنا عمري ما اتكلمت معاه في شيء يخص النادي أو القناة لأنه ليس لي دخل أو الحق ولا هو له الحق في أن يرد في ذلك لأننا أصدقاء حتى في تجديد عقد شريف لا أتحدث معه لأن الأمر ليس خاصًا بي فأنا صديق له».

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