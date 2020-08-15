الباز عن نعي المخابرات لـ سمير الإسكندراني: الدولة لا تنسى من يقف معها

سلط الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الضوء على نعي جهاز المخابرات العامة المصرية للفنان سمير الإسكندراني الذي وافته المنية عن عمر يناهز الـ82 عاما.وقال الباز، خلال برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، إن أي شخص يقدم شيئا يخدم الدولة، الدولة لا تنساه على الإطلاق، رغم أن الخدمة المخابراتية التي قدمها للدولة كانت في الستينات.وتابع أن سمير الإسكندراني، يظل رجل صاحب دور وطني، وتحرص أجهزة الدولة على نعيه.ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز، برنامج "آخر النهار" على شاشة قناة "النهار"، من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.