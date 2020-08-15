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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

التعليم العالي: «الأعلى للجامعات» اعتمد أسلوب التعليم الهجين (فيديو)

السبت 15/أغسطس/2020 - 09:17 م
حسام عبدالغفار
حسام عبدالغفار
رباب الأهواني
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قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إن بداية تنسيق المرحلة الأولى للناجحين من طلاب الثانوية العامة سيبدأ يوم السبت ٢٢ أغسطس، وسينتهي يوم الأربعاء ٢٦ أغسطس.

وأضاف "عبدالغفار" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، مساء السبت، أنه بالنسبة للناجحين في الثانوية العامة شعبة علمي علوم، فإن الحد الأدنى للمرحلة الأولى للتقدم 97،6% فأكثر، وعدد الطلاب المتوقع تقدمهم لها 30،855 ألف طالب، وبالنسبة الشعبة الهندسية علمي رياضة، 94،4% فأكثر، وعدد الطلاب المتوقع تقدمهم لها 16،965 ألف طالب، وبالنسبة الشعبة الأدبي 79،9% فأكثر، والمتوقع تقدمهم 102،165 ألف طالب.

وأوضح أن جائحة كورونا أثبتت أهمية الرقمنة والأبحاث العلمية والطبية، لافتًا إلى أن مصر تضم حوالي 9 جامعات تكنولوجية، حيث تعتبر قوامًا أساسيًا في كل الدول، ويدفع الطلاب للتوجه للقسم العلمي.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للجامعات وضع تصورا عامًا للدراسة، حيث تم اعتماد أسلوب التعليم الهجين، وهو عبارة عن جزء للحضور، وسيكون الحضور نصف الوقت، والجزء الآخر من خلال التعلم عن بُعد عن طريق الإنترنت.

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