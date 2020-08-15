ماس كهربائي وراء حريق شقة سكنية في المرج

كشفت تحقيقات النيابة أن ماسا كهربائيا تسبب في حريق شقة سكنية بالمرج وأنه لا توجد شبهة جنائية في الواقعة.كانت النيابة أمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق الذي نشب داخل شقة سكنية، لبيان الأسباب، وحصر التلفيات والخسائر، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.البداية كانت بتلقى غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة المرج، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني وتمت محاصرة النيران ومنع خطر امتداد لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.