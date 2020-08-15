4 إصابة جديدة بكورونا في طبرق الليبية

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية بطبرق الليبية، اليوم السبت، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في المدينة إلى 100 مصاب.وذكرت اللجنة - في بيان أوردته بوابة "الوسط" الإخبارية الليبية - أن الإصابات جاءت بعد فحص 20 عينة للكشف عن فيروس "كورونا"، وتوزعت بواقع 12 حالة جديدة وواحدة مخالطة، إضافة إلى حالة موجبة قادمة من خارج ليبيا سحبت لها العينة عند المنفذ.وأشار البيان إلى أن إجمالي المصابين بفيروس "كورونا" في طبرق بلغ حتى الآن 100 إصابة مؤكدة بينها 65 حالة نشطة و25 حالة شفاء، و10 وفيات.