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سياسي

الحزب الناصري ينعى «المغربي»: عاش مدافعا عن قضايا أمته

السبت 15/أغسطس/2020 - 06:03 م
القيادي عبدالعظيم
القيادي عبدالعظيم المغربي
محمد جعفر
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نعى الحزب الناصري، القيادي عبدالعظيم المغربي عضو المكتب السياسي بالحزب والأمين العام المساعد لدولة المقر لاتحاد المحامين العرب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب الناصري سابقا وعضو مجلس نقابة المحامين بالقاهرة سابقا ورئيس الهيئة العربية لمقاومة التطبيع.

وقال الحزب في بيان له: «عاش المغربي مدافعا عن قضايا أمته ووطنه فلاحيه وعماله وفقرائه الذين انتمي إليهم كان صوت الحق وسيفه.. عاش ثوريا في مواقفه لم يتراجع يوما.. لم يخش يوما سيف المعز ولم يرض بذهبه.. ناهض كامب ديفيد وأنشأ لجان مقاومة التطبيع دفاعا عن قضية فلسطين قضية العرب المركزية التي رهن حياته ونضاله لها مؤمنا بالمقاومة سبيلا وحيدا لتحريرها عاش رافضا لكل اتفاقات الاستسلام حتى لقى وجه ربه، داعيا أن يتغمده الله بالرحمة والمغفرة ويحشره مع الصديقين والشهداء».

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