صورة وتعليق.. عذراء الهند ذات الشامة بمنتصف الجبهة

من الطبيعي أن يتأثر الفنان بالبيئة المحيطة به، ففنه يأتي نتيجة امتزاج تلك البيئة مع معتقداته الإيمانية والشخصية، وهو ما ظهر في أيقونة عذراء الهند.فرأى فنان الهند السيدة العذراء سيدة هندية ترتدي ملابس هندية، وحلى سيدات الهند اللواتي يتميزن به عن بقية سيدات العالمة، إضافة إلى ميزة أخرى تميزهن وهي الشامة التي يضعونها في منتصف جبهتهن، والتي بمجرد رؤيتها تتعرف على ثقافة راسمها على الفور.كما صور الفنان الهندي السيد المسيح على غرار بقية أطفال الهند، فقد جاء عاريًا ويرتدي بعض الحلى الهندية، وازدانت الصورة كذلك ببعض النقوش والتماثيل الفلكلورية في الهند، حيث ظهرت الملائكة تشبه الآلهة الهندية، إلا أن ذلك لا يعني اختلاط في المعتقدات، بل يعني تأثير الثقافة ليس إلا.كما ظهرت السيدة العذراء ممسكة بمسبحة طويلة، كتلك التي يمسك بها طيلة الوقت رجال الدين في الهند.