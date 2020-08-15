رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 15 أغسطس 2020 الموافق 25 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

صورة وتعليق.. عذراء الهند ذات الشامة بمنتصف الجبهة

السبت 15/أغسطس/2020 - 04:43 م
عذراء الهند
عذراء الهند
جرجس صفوت
طباعة
من الطبيعي أن يتأثر الفنان بالبيئة المحيطة به، ففنه يأتي نتيجة امتزاج تلك البيئة مع معتقداته الإيمانية والشخصية، وهو ما ظهر في أيقونة عذراء الهند.

فرأى فنان الهند السيدة العذراء سيدة هندية ترتدي ملابس هندية، وحلى سيدات الهند اللواتي يتميزن به عن بقية سيدات العالمة، إضافة إلى ميزة أخرى تميزهن وهي الشامة التي يضعونها في منتصف جبهتهن، والتي بمجرد رؤيتها تتعرف على ثقافة راسمها على الفور.

كما صور الفنان الهندي السيد المسيح على غرار بقية أطفال الهند، فقد جاء عاريًا ويرتدي بعض الحلى الهندية، وازدانت الصورة كذلك ببعض النقوش والتماثيل الفلكلورية في الهند، حيث ظهرت الملائكة تشبه الآلهة الهندية، إلا أن ذلك لا يعني اختلاط في المعتقدات، بل يعني تأثير الثقافة ليس إلا.

كما ظهرت السيدة العذراء ممسكة بمسبحة طويلة، كتلك التي يمسك بها طيلة الوقت رجال الدين في الهند.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول تعليق من محمد رشاد بعد انفصاله عن مى حلمى

حبيبة.. ملكة جمال لبنان التى أخذت مكان شويكار عند فؤاد المهندس

بعد رحيلها.. شويكار لم تجد من يتسلم جثمانها بالمستشفى

وفاة والدة الفنان أحمد سعد «ميشو»

الصور

image description

صور تشييع جثمان الفنانة الراحلة شويكار

image description

تحرك جثمان شويكار من مستشفى الصفا لمقابر الأسرة

image description

صور عمارة وسط البلد المنهارة

image description

حفل مدحت صالح في الأوبرا

image description

جنازة الفنان سمير الإسكندرانى

الأكثر قراءة

إصابة 16 ضابطًا ومجندًا بالإسماعيلية فى حادث بنفق قناة السويس

انهيار جزئى بأحد عقارات قصر النيل (صور)

أخذ بالثأر وانتظر بجوار الجثة حتى حضور الشرطة بالإسكندرية

توقعات تنسيق كليات الأزهر 2020

إنفوجراف

image description

كواليس حل لغز مقتل سودانية فى العجوزة (إنفوجراف)

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

أيام زمان

لماذا وصف أنيس منصور الكاتب يوسف إدريس بأنه «مفكر متواضع»؟

«لابد من فهم القرآن وأنزعج من ربط الإسلام بالإرهاب».. اعترافات يوسف شاهين

قدمت «راجعين» في ألبومي بعدما نُسبت لعمرو دياب.. «اعترافات طلعت زين»

شويكار.. لهذا السبب تركت فؤاد المهندس

نجم الساعة

حضور رغم الغياب.. «شويكار» صغيرة دائمًا مهما طال الزمان

منوعات

العلماء يكشفون ما سيحدث أثناء موت الكون

قضيب حديدي يخترق جمجمة رضيع.. و«معجزة» تنقذه

روجرز تطيح بسيرينا من بطولة اللاعبات الأوليات للتنس

مولر محطم الأرقام يعود للقمة بعد موسم متقلب

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
تفجير ميناء بيروت.. التداعيات والعواقب
د.مينا بديع عبدالملك
محمد فؤاد عبدالباقى.. صائم الدهر «1»
صفاء النجار
أن ترقص كأنك تصرع الحياة
ماجد حبته
العريان.. و«شهداء» دين الإخوان
المزيد

الثقافة

القومى للترجمة يعتمد آلية جديدة للعمل بالمكتب الفني

غدًا.. الشاعرة رضا أحمد تتسلم جائزة حلمى سالم بدورتها الأولى

الأربعاء.. مناقشة مجلة «تقديرات مصرية» بمكتبة القاهرة الكبرى

«نصف قرن من الشعر».. ورشة الزيتون تنظم احتفالية بالشاعر جمال القصاص