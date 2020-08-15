يوم كتابى للأسر الشابة لكنيسة الملاك ميخائيل بمدينة 6 أكتوبر

تحت رعاية نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف، والمسئول عن دار القدّيس جيروم للتثقيف الكتابيّ، تم عمل يوم كتابيّ تكوينيّ للأسر الشابة لرعية الملاك ميخائيل بمنطقة ابني بيتك في مدينة ٦ أكتوبر، وذلك تحت عنوان "القدّيس بولس ورسائله".بدأ اليوم بالقدّاس الإلهيّ الذي ترأسه نيافته، وهذا بحضور كل من الأب روفائيل فوزي راعي الكنيسة، والأب بولس من رهبنة الكلمة المتجسد، والإكليريكيّين منصور صموئيل وفادي فايق.وفِي نهاية اليوم قدّم صاحب النيافة الأنبا توماس "كتاب مقدّس" كهدية للعائلات من دار القدّيس جيروم، لتحفيزهم بأن تكون كلمة الله حاضرة بينهم يوميًّا، فيكشف الله عن ذاته في وسطهم.