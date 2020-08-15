ضبط 3.5 طن مبيدات مجهولة المصدر فى البحيرة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بوزارة الداخلية من ضبط مالك مصنع غير مرخص لتعبئة المبيدات الزراعية بدائرة مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة، وبحوزته (3٫500 طن مبيدات زراعية) دون فواتير مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.جاء ذلك خلال حملة مكبرة استمرت لمدة ٢٤ ساعة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.