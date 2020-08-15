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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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«شو هالوقاحة».. نوال الزغبي تهاجم الحكومة اللبنانية

السبت 15/أغسطس/2020 - 06:10 م
نوال الزغبي
نوال الزغبي
هدير شعراوي
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هاجمت الفنانة نوال الزغبي، الحكومة اللبنانية من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وكتبت نوال الزغبي، في تغريدتها: "شو هالوقاحة انو بعدكم عّم تتصدرو الشاشات وتهددو وتحكو من مبدأ الحكّام المنتصرين"

وأضافت الزغبي: "أسلوبكم ما راح يخلينا نطلع من واقعنا البشع ولا راح ينسّينا وجع بيروت الناس كرهوكم ونبذوكم وقرفو منكم وانتو ما عم تعرفو تحسّو #جاييكن_يوم".

وهز انفجار ضخم مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، في وقت سابق من يوم الثلاثاء 4 أغسطس، وتسبب في سقوط قتلى ومصابين وخسائر مادية كبيرة.
«شو هالوقاحة».. نوال الزغبي تهاجم الحكومة اللبنانية
«شو هالوقاحة».. نوال الزغبي تهاجم الحكومة اللبنانية

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