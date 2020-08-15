«شو هالوقاحة».. نوال الزغبي تهاجم الحكومة اللبنانية

هاجمت الفنانة نوال الزغبي، الحكومة اللبنانية من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".وكتبت نوال الزغبي، في تغريدتها: "شو هالوقاحة انو بعدكم عّم تتصدرو الشاشات وتهددو وتحكو من مبدأ الحكّام المنتصرين"وأضافت الزغبي: "أسلوبكم ما راح يخلينا نطلع من واقعنا البشع ولا راح ينسّينا وجع بيروت الناس كرهوكم ونبذوكم وقرفو منكم وانتو ما عم تعرفو تحسّو #جاييكن_يوم".وهز انفجار ضخم مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، في وقت سابق من يوم الثلاثاء 4 أغسطس، وتسبب في سقوط قتلى ومصابين وخسائر مادية كبيرة.