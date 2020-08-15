«شو هالوقاحة».. نوال الزغبي تهاجم الحكومة اللبنانية
السبت 15/أغسطس/2020 - 06:10 م
هدير شعراويطباعة
هاجمت الفنانة نوال الزغبي، الحكومة اللبنانية من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".
وكتبت نوال الزغبي، في تغريدتها: "شو هالوقاحة انو بعدكم عّم تتصدرو الشاشات وتهددو وتحكو من مبدأ الحكّام المنتصرين"
وأضافت الزغبي: "أسلوبكم ما راح يخلينا نطلع من واقعنا البشع ولا راح ينسّينا وجع بيروت الناس كرهوكم ونبذوكم وقرفو منكم وانتو ما عم تعرفو تحسّو #جاييكن_يوم".
وهز انفجار ضخم مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، في وقت سابق من يوم الثلاثاء 4 أغسطس، وتسبب في سقوط قتلى ومصابين وخسائر مادية كبيرة.
وكتبت نوال الزغبي، في تغريدتها: "شو هالوقاحة انو بعدكم عّم تتصدرو الشاشات وتهددو وتحكو من مبدأ الحكّام المنتصرين"
وأضافت الزغبي: "أسلوبكم ما راح يخلينا نطلع من واقعنا البشع ولا راح ينسّينا وجع بيروت الناس كرهوكم ونبذوكم وقرفو منكم وانتو ما عم تعرفو تحسّو #جاييكن_يوم".
وهز انفجار ضخم مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، في وقت سابق من يوم الثلاثاء 4 أغسطس، وتسبب في سقوط قتلى ومصابين وخسائر مادية كبيرة.
«شو هالوقاحة».. نوال الزغبي تهاجم الحكومة اللبنانية
«شو هالوقاحة».. نوال الزغبي تهاجم الحكومة اللبنانية