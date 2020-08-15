هيل: فريق من التحقيقات الفيدرالى يصل بيروت الأسبوع الجارى

أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشئون السياسية السفير ديفيد هيل، أن فريقا من مكتب التحقيقات الفيدرالى "FBI"، سيصل بيروت نهاية الأسبوع الجارى للمشاركة في التحقيقات، ولضرورة السيطرة على الحدود لضمان السيادة.وأكد خلال زيارته لمرفأ بيروت اليوم، أنه لا يمكن العودة لعصر كان يحدث فيه أي شيء على حدود لبنان ومرافئه.وتابع،:" نحرص على حصول اللبنانيين على إيجابات شفافة حول ما حصل ونؤكد ضرورة سيطرة الدولة اللبنانية على الحدود والمواقع الرسمية"، وفقا لما أورده موقع لبنان 24 فى نبأ عاجل له قبل قليل.