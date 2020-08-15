«عِشرة العمر».. ريهام عبدالغفور بصحبة بسمة (صورة)

شاركت الفنانة ريهام عبدالغفور، متابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".وظهرت ريهام عبدالغفور في الصورة بصحبة الفنانة بسمة، وعلقت عليها قائلة: "بسومة حبيبتي عِشرة العمر"، وتفاعل معها العديد من متابعيها.يذكر أن آخر أعمال الفنانة ريهام عبدالغفور الدرامية، كان مسلسل "زي الشمس" الذي شاركت به في السباق الرمضاني العام الماضي، بطولة دينا الشربيني، أحمد السعدني، أحمد داود، جمال سليمان، سوسن بدر، مريم الخشت، وعمر السعيد، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.