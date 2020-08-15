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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

وفاة شقيقة الفنان سامح الصريطى

السبت 15/أغسطس/2020 - 03:30 ص
سامح الصريطى
سامح الصريطى
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أعلن الفنان سامح الصريطي عن وفاة شقيقته السيدة سناء الصريطي، والذي عبر عن حزنه لفقدان أخته داعيا الله أن يرحمها ويسكنها فسيح جناته.

وطلب الصريطى من متابعيه على "الفيس بوك" الدعاء للراحلة، وكتب: "أختى وحبيبتى سناء الصريطى فى ذمة الله.. اسألكم الدعاء لها بأن يتغمدها الله برحمته ويسكنها فسيح جناته".

كان الفنان سامح الصريطى قد قال إن الستينيات كانت الفترة الذهبية للفن المصرى، ‏والتى ازدهرت فيها كل أنواع الفنون وصدّرته القاهرة لكل الدول فى المنطقة، وأصبح ‏الفنان والمطرب المصرى هو صانع السعادة لكل شعوب المنطقة.‏

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