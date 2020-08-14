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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

كورونا يصيب 10 موظفين بشركة تابعة لـ«ويل سميث» للإنتاج

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 11:35 م
كورونا يصيب الموظفين
كورونا يصيب الموظفين
منة سالم
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أصبحت شركة Westbrook Inc التابعة لشركة Will and Jada Pinkett Smith للإنتاج والتي يمتلكها نجم هوليوود العالمي ويل سميث مركزا لتفشي وباء كورونا المستجد.

وحسبما أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صرح ممثل عن الشركة بأنهم تلقوا 10 فحوصات إيجابية وتم وضع أفراد الطاقم في الحجر الصحي.

وأضاف أن نفس الأشخاص تمت إعادة اختبارهم مجددًا بعد أيام ولكن جاءت نتيجة الاختبار الثاني سلبية، موضحا أن الأمر شديد الغرابة ولكنهم سيواصلون اتباع جميع الإرشادات وبروتوكولات السلامة الرسمية.

وتابع أنه تم توجيه الإرشادات إلى جميع الموظفين لعزل أنفسهم لمدة 10 أيام، ويتم إجراء اختبارات لأي شخص كان على اتصال وثيق بالمصابين خاصة خلال الـ 14 يوما الماضية.

على صعيد آخر، يستعد الفنان الأمريكي ويل سميث لإنتاج النسخة الجديدة من المسلسل الكوميدي The Fresh Prince of Bel-Air، الذي كان سببا في تحقيق شهرته العالمية وسوف تتبني النسخة التركيز على حياة ذوي البشرة السمراء في الولايات المتحدة الأمريكية.

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