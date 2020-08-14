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الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الباز: الحديث عن مساعدات مصر لأشقائها «عيب»

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 10:15 م
الدكتور محمد الباز،
الدكتور محمد الباز،
أحمد عبد العزيز
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انتقد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، حديث البعض عن المساعدات المصرية للسودان، والقول إن البلد لا يتحمل وإن المصريين أولى بتلك المساعدات، قائلا إن تلك النغمة واللهجة "عيب".

وقال خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار": "لو ظروفك الاقتصادية صعبة، وفي جنبك حد ظروفه أصعب منك، وأنت قررت تساعده، مينفعش ابنك يقولك إحنا أولى".

وأكد "الباز" أن مصر دولة كبيرة، لها دور يتعلق بالأشقاء العرب والأفارقة يجب أن تقوم به، لافتا إلى أن مصر تمتلك خبرات كبيرة تشاركها مع أشقائها.

في سياق متصل، أعلنت القوات المسلحة، اليوم الجمعة، إرسال طائرتي نقل عسكريتين محملتين بمساعدات إلى السودان، بعد كارثة السيول.

وكتب المتحدث العسكري العميد أركان حرب تامر الرفاعي، على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" أن إرسال المساعدات جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع العبء عن كاهل الشعب السوداني.

وأوضح الرفاعي أن الطائرتين تحملان "كميات كبيرة من المواد الغذائية وألبان الأطفال مقدمة من جمهورية مصر العربية لجمهورية السودان الشقيقة".

ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز برنامج «آخر النهار» على شاشة قناة «النهار» من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف الساعة.

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