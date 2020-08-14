مصطفى بكري: وزير النقل يصنع المستحيل ولا يعرف الراحة

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الفريق كامل الوزير وزير النقل، يصنع المستحيل ولا يعرف الراحة.وأضاف خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن الأحد المقبل سيتم افتتاح المرحلة المرحلة الرابعة من مترو الأنفاق لنشاهد إنجازًا كبيرًا بتكلفة 16.4 مليار جنيه.وأشار الإعلامي مصطفى بكري إلى أن الفريق كامل الوزير في لقائه الأخير مع الرئيس عبد الفتاح السيسي كشف عن أن تكلفة مشاريع النقل والسكة الحديد يبلغ تريليونًا و100 مليار جنيه.وأردف: أن وزير النقل دائما ما يتواجد في مكتبه، ويقابل المواطنين من 8 صباحًا حتى 11 صباحًا ويستمع إلى شكواهم.