نصر الله يرفض التحقيق الدولي بشأن انفجار بيروت

أعلن زعيم حزب الله اللبناني نصر الله، عن رفضه التحقيق الدولي بذريعة أنه يهدف لـ"تبرئة" إسرائيل من تفجير بيروت، وفقا لشبكة سكاي نيوز الإخبارية في نبأ عاجل.قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، إن جماعته ليس لديها رواية عن انفجار مرفأ بيروت والرواية الصحيحة يقدمها من يقوم بالتحقيق.وأضاف نصر الله في كلمة بمناسبة ذكرى الحرب مع إسرائيل عام 2006، أو حرب تموز كما يسميها اللبنانيون، أنه إذا أثبت التحقيق اللبناني أن إسرائيل لها علاقة بانفجار مرفأ بيروت، فإن "حزب الله" لن يسكت على جريمة كبرى بهذا الحجم وستدفع إسرائيل الثمن.وقال نصر الله إنه لا يثق بالتحقيق الدولي، وتابع: "إذا كان فعلا لإسرائيل صلة بانفجار بيروت فإن وجود الـFBI سيبعد أي شبهة عنها".وأشار إلى وجود فرضيتين بتفجير بيروت الأولى أن يكون حادثا عرضيا ناجما عن إهمال وتقصير، والثانية أن يكون عملا تخريبيا ونحن ننتظر نتائج التحقيق في هذا الإطار.