ارتفاع عدد قتلى اشتباكات السودان لـ148

أكدت وكالة «رويترز»، اليوم، ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات في السودان لـ148 بعد قتال دار مطلع الأسبوع خلال محاولة لنزع السلاح.ونقلت الوكالة عن مسئول حكومي محلي إن عدد قتلى الاشتباكات التي دارت في ولاية واراب في جنوب السودان ارتفع إلى 148.واندلعت اشتباكات عنيفة على مدى يومين بين مدنيين مسلحين وقوات الحكومة التي تنفذ مشروعا لنزع السلاح بعد أن بدأت مجموعة من الشبان بمنطقة تونغ الكبرى في الاشتباك مع قوات الأمن، ولم يتضح بعد ما الذي أشعل فتيل الاشتباكات.وقال المدير التنفيذي لمقاطعة تونغ الشرقية ماكوي مابيور، إن عدد القتلى زاد بشكل حاد بسبب عدم تلقي بعض المصابين لرعاية طبية عاجلة بعد الاشتباكات.وأضاف أن 148 قتلوا من الجانبين، ووفقا لأحدث تقرير فقد لقي 85 مدنيا مصرعه، فيما قتل 63 من جنود الحكومة.