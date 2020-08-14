واشنطن تؤكد ضبط شحنات نفط إيرانية متجهة إلى فنزويلا

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، ضبط شحنات نفط إيرانية على متن 4 سفن متجهة إلى فنزويلا.أعلنت وزارة العدل الأمريكية، الجمعة، تنفيذ أكبر عملية مصادرة لنفط إيراني على الإطلاق، وفق فضائية العربية.وذكرت أن عملية مصادرة شحنات النفط الإيرانية تمت بمذكرة قضائية، مشيرة إلى أن شحنات النفط المتجهة لفنزويلا تبلغ 1،116 مليون برميل.وكانت الولايات المتحدة صادرت حمولة 4 ناقلات يعتقد أنها تحوي شحنات من النفط الإيراني كانت في طريقها إلى فنزويلا، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".وكانت وزارة العدل الأمريكية أمرت بمصادرة حمولة الناقلات "بيلا" و"بيرينج" و"باندي" و"لونا"، لارتباطها كما قالت بالحرس الثوري الإيراني الذي أدرجته واشنطن على قوائم الإرهاب.وصودرت السفن الأربع أثناء إبحارها، وهي الآن في طريقها إلى هيوستن بولاية تكساس، وفق ما ذكرت الصحيفة أمس الخميس، نقلا عن مسؤولين أمريكيين.