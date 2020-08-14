رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن تؤكد ضبط شحنات نفط إيرانية متجهة إلى فنزويلا

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 05:12 م
شحنات نفط إيرانية
شحنات نفط إيرانية
منار أحمد
طباعة
أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، ضبط شحنات نفط إيرانية على متن 4 سفن متجهة إلى فنزويلا.

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، الجمعة، تنفيذ أكبر عملية مصادرة لنفط إيراني على الإطلاق، وفق فضائية العربية.

وذكرت أن عملية مصادرة شحنات النفط الإيرانية تمت بمذكرة قضائية، مشيرة إلى أن شحنات النفط المتجهة لفنزويلا تبلغ 1،116 مليون برميل.

وكانت الولايات المتحدة صادرت حمولة 4 ناقلات يعتقد أنها تحوي شحنات من النفط الإيراني كانت في طريقها إلى فنزويلا، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وكانت وزارة العدل الأمريكية أمرت بمصادرة حمولة الناقلات "بيلا" و"بيرينج" و"باندي" و"لونا"، لارتباطها كما قالت بالحرس الثوري الإيراني الذي أدرجته واشنطن على قوائم الإرهاب.

وصودرت السفن الأربع أثناء إبحارها، وهي الآن في طريقها إلى هيوستن بولاية تكساس، وفق ما ذكرت الصحيفة أمس الخميس، نقلا عن مسؤولين أمريكيين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رابط بوابة الأزهر.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس

أخذ بالثأر وانتظر بجوار الجثة حتى حضور الشرطة بالإسكندرية

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1442

بعد رحيلها.. شويكار لم تجد من يتسلم جثمانها بالمستشفى

الصور

image description

حفل مدحت صالح في الأوبرا

image description

جنازة الفنان سمير الإسكندرانى

image description

ندوة مناقشة «الدرويشة» للدكتورة صفاء النجار

image description

مؤتمر إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

image description

«آلاء».. طالبة «الهندسة» تعالج الاضطرابات النفسية بالرسم

الأكثر قراءة

رابط بوابة الأزهر.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية الأزهرية سنة 2020.. استعلم من بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج عن نتيجتك

برقم الجلوس.. رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

أخذ بالثأر وانتظر بجوار الجثة حتى حضور الشرطة بالإسكندرية

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

«طلاقها من فؤاد المهندس.. والترمل بعمر 18»: أقسى اللحظات في حياة شويكار

«نفسي اشتغل مع محمد صبحي».. اعترافات شويكار عن حياتها الفنية

«حددت موعد موتى».. كيف أنقذ «عوض والمهندس» آمال رمزى من الانتحار؟

«الباشا شرب الويسكي في حذائها».. أسرار من حياة ميمي شكيب

نجم الساعة

«تتجوزيني يا بسكوتة؟».. قصة حب شويكار وفؤاد المهندس

منوعات

الآن.. تردد قناة ليبيا الرياضية المفتوحة على نايل سات مفصل

مزاد لحذاء مايكل جوردان بـ 615 ألف دولار

رائد فضاء روسي يلتقط صورًا للشفق القطبي من الفضاء (صور)

تحذير أمريكي من الأقنعة المزودة بصمامات تهوية

مقالات الرأي
مدحت بشاى
"القديسة" و"الأيقونة " في وجداننا (2)
جلال حمام
«الجزيرة».. القناة التى فضح العالم أكاذيبها
مؤمن المحمدي
مكتبة الغلابة
د. محمد عفيفي
مصطفى كمال أتاتورك
المزيد

الثقافة

«الثقافة» تنعى شويكار: ستبقى أعمالها خالدة فى تاريخ الفن

«التنسيق الحضاري»: إزالة لافتات تشوه مبانى مسجلة بقصر النيل

كيف تمردت شويكار علي الأنثي المدللة؟

لبنى الشيخ مديرا لمسرح البالون.. و«طموم» لقاعة صلاح جاهين