طهران ترفض التحقيق الدولي في انفجار بيروت وتعرض المساعدة

أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، رفض بلاده للتحقيق الدولي في انفجار بيروت، وفقا لقناة العربية الاخبارية.وبحسب القناة، فقد عرض "ظريف" المساعدة في التحقيق حول ملابسات الانفجار الضخم، يوم الثلاثاء قبل الماضي.وأعلنت مصادر بقطاع التأمين، في وقت سابق، أنه من المتوقع أن تمتص شركات التأمين بالشرق الأوسط جزءا كبيرًا من الخسائر الناجمة عن الانفجار الذي هز بيروت الأسبوع الماضي وأن تكون لويدز لندن ولاعبين عالميين آخرين أقل انكشافا على الخسائر.وقال مسؤولون لبنانيون إن انفجار الرابع من أغسطس، الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 172 شخصًا وحول جزءا كبيرًا من العاصمة إلى حطام، نجم عن شحنة من نيترات الأمونيوم اشتعلت فيها النيران بعد أن ظلت مخزنة بشكل غير آمن في المرفأ لسنوات.وقالت مصادر في قطاع التأمين أيضا إن قسما كبيراَ من الخسائر سيتركز في تعويضات الأضرار التي لحقت بالممتلكات وليس عن أضرار السفن أو المرفأ نفسه، وفقا لما نقلته "رويترز".