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رئيس التحرير التنفيذي
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محطة تل أبيب

وجل

17 حريقا في مستوطنات غلاف غزة بسبب «البالونات الحارقة»

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 04:36 م
البالونات الحارقة
البالونات الحارقة
سارة الشلقاني
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اندلع 17 حريقا، منذ صباح اليوم، وحتى الآن، في مستوطنات غلاف قطاع غزة المحاصر جراء إطلاق البالونات الحارقة.

وجاءت الحرائق كالآتي: 8 حرائق في إقليم أشكول، و5 حرائق في مستوطنة شعر هنيجف، وحريقين في مستوطنة سدوت نيكف، وحريق واحد في شاطئ عسقلان، حسبما نشر موقع "بتاخون سدى" الإسرائيلي.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا عنيفا، فجر اليوم الجمعة، على عدة مواقع تابعة لحركة حماس الفلسطينية داخل قطاع غزة المحاصر، لليوم الثالث على التوالي، بدعوى الرد على استمرار إطلاق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات الغلاف.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن طائرات مقاتلة ومروحيات ودبابات، هاجمت أهدافا تابعة لحماس في قطاع غزة، بما في ذلك موقع دفاع جوي وبنية تحتية تحت الأرض ونقاط مراقبة.

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