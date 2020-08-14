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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

كيف تمردت شويكار علي الأنثي المدللة؟

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 03:45 م
شويكار
شويكار
نضال ممدوح
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"إنت بتقول عز يبقي إنت اللي قتلت بابايا آه يا بابايا٬ شيئ لا يصدكه عكل٬ الراجل ده هايجنني٬ أنا واحدة ست..أنا عندي برد"، أشهر الجمل المسرحية والسينمائية التي اقترنت باسم الفنانة الكبيرة شويكار٬ والتي رحلت عن عالمنا منذ قليل عن عمر ناهز 85 عام.

شويكار خام الأنوثة والدلال٬ التي كونت مع فؤاد المهندس ثنائيا فنيا علي خشبة المسرح٬ تزواجها، وقصة حبهما ترجمت على الشاشة من خلال عدة أفلام ومسرحيات حققت نجاحًا ساحقًا.

تمردت شويكار صاحبة الوجه الأنثوي الجميل والدلال المفرط علي القالب الواحد الذي أصر عليه المخرجين والمنتجين حصرها داخله٬ فقدمت أعمالا تبين الوجه الأخر لها من بينها٬ دورها في فيلم "حبي الوحيد" من إنتاج عام 1960 إخراج كمال الشيخ٬ وفيه قدمت دور "عايدة" الفتاة الجادة التي تعمل مضيفة طيران٬ وتحب زميلها في العمل كابتن عادل (عمر الشريف).

كانت عايدة تهيم عشقا بعادل لكنها تتألم في صمت فهي تعلم تماما أنه حب من طرف واحد٬ وأن عادل لا يشعر بها وهو غارق في غرام مني (نادية لطفي. وحتي عندما تشك مني في وجود علاقة بين عايدة وعادل تتدخل عايدة لتكشف لها سوء الفهم الحاصل لديها بل وتسعي جاهدة لأن تجمع شمل الحبيبين رغم ألمها.

دور آخر تقدمه شويكار في فيلم "كشف المستور" عام 1994 وإخراج عاطف الطيب٬ من خلال شخصية نجوي السيدة القوية التي لم تنهزم أمام نظرات المجتمع لها بأنها سيدة سيئة أستخدمها جهاز المخابرات في أعمال قذرة وهي كانت تظن أنها تخدم الوطن.

وفي أقوي مشاهد الفيلم ذاك الذي تقدمه شويكار في لقائها مع سلوي شاهين "نبيلة عبيد" والحوار الذي يدور بينهما عن عملهما السابق وكيف أستغلتا أسوء إستغلال٬ وعندما يتحلق أعضاء النادي عليهن تصرخ فيهم:"جري إيه يا رمم ما تحترموا خصوصيات الناس".

نجوي سيدة قوية صريحة واضحة٬ لا تخشي نظرات الآخرين أو رأيهم فيها٬ تعلنها بوضوح أن مسلكها في فترة ما كان سيئا لكنها تراجعت٬ أما من يرجموها ويجلدوها بنظراتهم٬ فهم أقذر منها بمراحل لا لشيئ سوي أنهم يتسربلون في مسوح الملائكة بينما هم شياطين.

وفي الحوار بينها وبين سلوي شاهين عن نجوم المجتمع ومن بينهم السياسيين السابقين تقول نجوي: هايروحوا فين اللي بقي مستورد واللي بقي عنده شركة الفلوس علي قلبهم زي أكياس الرمل. سرعان ما يتحرش بها أحد هؤلاء وتسأله: تاخدني في قايمتك الانتخابية يا باشا؟ فيجيبها بأن قائمته قد أكتملت٬ فترد بدورها: مصدقاك أصل الحرامية أسرع ناس يتلموا حوالين بعض. يستفز الباشا فيردها لها: علي أي حال يا نجوي هانم الحرامية أفضل شوية من بنات الليل. لا تخجل نجوي أو تخاف من الإبتزاز والسب العلني٬ فترد عليه بقوة وبأعلي صوت: لكن توبنا يا خويا الدور والباقي عليكم أنتوا لو ماسرقتوش تموتوا.

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