رئيس المجلس الأوروبي يطالب أردوغان بتهدئة التوتر بالمنطقة

طالب رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتهدئة التوتر القائم في المنطقة.وأشار ميشيل إلى أن الحوار المباشر بين الأطراف هو أفضل وسيلة لتجاوز الخلافات الحالية، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه".وأوضحت مصادر مطلعة في المجلس الأوروبي، اليوم الجمعة، أن ميشيل أشار إلى مواقف الاتحاد الأوروبي والتضامن الكامل مع اليونان وقبرص، وإلى إدانة الاتفاق الليبي التركي، في إشارة إلى اتفاق أردوغان مع حكومة الوفاق الليبية المنتهية ولايتها، وفقا لما نقله موقع "تركيا الآن".يذكر أن الاتصال الهاتفي بين ميشيل وأردوغان جرى أمس الخميس، ولكن لم يكشف وقتها عن تفاصيل المحادثات التي دارت بين الطرفين.