«فى ذكرى وفاته».. مواقف من حياة «أبو الاقتصاد المصرى» طلعت حرب

تحل الأسبوع الجاري الذكرى رقم 79 لوفاة رجل الاقتصاد الأول في مصر محمد طلعت حرب باشا، في 13 أغسطس الموافق 1941. الذي أضاف للاقتصاد المصري الكثير، فمن أبرز إنجازاته إنشاء بنك مصر في 13 أبريل عام 1920.ولد محمد طلعت حسن محمد حرب فى 25 نوفمبر 1867 فى مدينة دمياط وله 4 من الأولاد حسن وفاطمة وعائشة وخديجة.وكان طلعت حرب عضوًا بمجلس الشيوخ المصري، وهو مؤسس بنك مصر ومجموعة الشركات التابعة له، يعد أحد أهم أعلام الاقتصاد في تاريخ مصر ولقب بـ"أبو الاقتصاد المصري"، وحصل طلعت باشا حرب على العديد من الجوائز تقديرًا لدوره وإنجازاته العظيمة فى خدمة الاقتصاد المصري، مثل قلادة النيل وقد منحها له الرئيس الراحل محمد أنور السادات وتسلمتها ابنة طلعت باشا حرب.وفي عام 1910 حاولت الشركة المالكة لقناة السويس تقديم مقترح لمد امتياز الشركة 50 عامًا أخرى، إلا أن طلعت حرب ساهم في حشد الرأي العام لرفض ومعارضة هذا المقترح، وأصدر كتابه "مصر وقناة السويس"، حتى أثمرت هذه الجهود لاحقًا عن قيام مجلس النواب برفض هذا المقترح، وشارك في ثورة 1919 وبدأت بعدها تتبلور فكرة بنك وطني للمصريين للتحرر من الاحتكار المصرفي الأجنبي، وساهم في إنشاء "شركة التعاون المالي" بهدف الإقراض المالي للمصريين، ومع انتشار دعوته التف حوله الكثيرون ونجحوا في تأسيس "بنك مصر" عام 1920، وتوالت العديد من المشروعات الاقتصادية الكبرى داخل وخارج مصر.وكان لدى طلعت حرب باشا أيضًا العديد من المساهمات الأدبية والثقافية، ولعل أبرزها معارضته الشهيرة لكتابات وأفكار قاسم أمين والتي جعلته يصدر كتابيه: "تربية المرأة والحجاب" وكتاب "فصل الخطاب في المرأة والحجاب"، كذلك لديه بعض المؤلفات الأخرى مثل: "مصر وقناة السويس" و"تاريخ دول العرب والإسلام".