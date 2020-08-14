بعد طرح كليبها الأخير.. كيف تحصلين على رشاقة كيتى بيرى؟

طرحت النجمة العالمية كاتي بيري، كليب أغنيتها الجديدة "SMILE"، أمس الخميس، حيث ظهرت بكامل أناقتها خلال أشهر حملها.حيث شاركت عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها فيديو من الكليب الخاص بها ولاقى تفاعلًا كبيرًا من جانب معجبيها، معلقين على مدى رشاقتها واهتمامها بنفسها.ومن المقرر أن تطرح النجمة كاتي بيري البالغة من العمر 35 عامًا ألبومها الخامس كاملًا اليوم، وتنتظر كاتى بيرى ولادة طفلتها الأولى من خطيبها النجم أورلاندو بلوم.وإليكم في سطور ووفقا لموقع "فوج" سر رشاقة كيتي بيري.- السر الأول في رشاقة كيتي بيري هو اعتمادها على الليمون والماء بالدرجة الأولى بدلًا من المشروبات الغازية التي تعمل على انتفاخ البطن.- فهي تحرص على مشروب الماء الدافيء والعسل الأبيض أو الليمون معه في الصباح الباكر.- تعقب ذلك ممارسة الرياضة، فهي تحرص على ممارستها طوال الوقت وتخصص أيام في الأسبوع للممارسة وخاصة المشي، مما يساعدها في حرق السعرات الحرارية.- من أفضل الأطعمة الخاصة بها السبانخ، فهي تحرص على تناولها للحصول على عنصر الحديد بها.- قاطعت السكر والخبز والمعكرونة لاحتوائهم على نسبة عالية من السكر.- تُفضل صفوف الـSoul Cycling الرياضية والتي تتعتمد على استخدام العجلة بطاقة عالية وموسيقى مشوقة.وقالت في إحدى تصريحاتها السابقة إن أكثر أغنية مقربة لقلبها حتي الآن بالألبوم الجديد، هي "Smile" وتعتبر الأفضل والأقرب لقبلها أو آخر أغنية في الألبوم الخاص بها، والتي تسمى "What Makes a Woman"، وذلك حسب موقع "بيلبورد" الشهير.على صعيد آخر، شوهدت النجمة العالمية كاتي بيري هي تتجول برفقة كلبها، واستعانت بيري بملابس رياضية مريحة، وهي تتسوق في أحد متاجر ملابس الأطفال، وذلك قبل ولادتها بأيام في طفلها الأول من خطيبها النجم العالمي أورلاندو بلوم.وظهرت وهي ترتدي ماسك الوجه للحفاظ علي سلامتها وعدم إصابتها بفيروس كورونا، خاصة أنها في الأيام الأخيرة من حملها الأول.