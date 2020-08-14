فقية دستورى يحدد 3 اختصاصات لمجلس الشيوخ

قال الدكتور صلاح فوزي، الفقية الدستوري، إن اختصاصات مجلس الشيوخ تتضح أهميتها فى ثلاث نواحي، الأولى دراسة وتقديم المقترحات فيما يتعلق بتدعيم الديمقراطية، والمقومات الأساسية للمجتمع، كذلك الحقوق والحريات العامة، تدعيم السلام الاجتماعي، مشيرا إلى أن هذه الاختصاصات ذات أهمية كبرى، لأنها تعد من المطالب الضرورية للمجتمعات.وتابع في تصريحات خاصة لـ"الدستور": الاختصاص الثاني يؤخذ برأي المجلس حينما يكون هناك مقترح بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، كذلك القوانين المكلمة للدستور، والمعاهدات التي تبرمها الدولة وما يتعلق بالسياسات بالمحيط الإقليمي والخارجي، فعلى الرغم من أنه مجرد رأي، إلا أنه رأي ذات قيمة لأنه نتاج دراسة وتدقيق عن سلطة رفيعة المستوى.وأشار إلى أن الاختصاص الثالث، يتمثل في أن الوزراء غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ، ولكن هناك اختصاص في إطار الرقابة التعاونية بين مجلس الشيوخ والحكومة، لأن الدستور منح مجلس الشيوخ الاختصاص بطرح موضوعات عامة للمناقشة، ومنحه باختصاص اقتراح برغبة، وهذه الأمور بالقطع من الأمور الهامة التي تكون ذات علاقة مع الحكومة، إلا أنها اختصاصات ليست رقابية بالمعني الفني الدقيق للكلمة، إنما هي اختصاصات في إطار التعاون بين مجلس الشيوخ والحكومة.