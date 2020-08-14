وزير التنمية المحلية يبحث دعم القرى الفقيرة مع الأمم المتحدة (صور)

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع آلاء الزهيري، مسؤول العلاقات مع الجهات الحكومية في برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.وفى بداية اللقاء قدم وزير التنمية المحلية، شكر الحكومة المصرية على المنحة المالية التي قدمها برنامج الأغذية العالمي لحوالي 7 آلاف شخص من الأسر الأكثر احتياجًا بقرى محافظات "قنا، وسوهاج، وأسيوط" للتخفيف عليها من الآثار المترتبة من تداعيات الإجراءات الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.من جانبها نقلت مسؤول العلاقات مع الجهات الحكومية في برنامج الأغذية العالمي تحيات وتقدير منجستاب هايلي، الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة، للجهود التي تقوم بها الوزارة لزيادة مجالات التعاون بين الجانبين على أرض المحافظات.وأشادت "الزهيري" بعمليات التنظيم والتنسيق الذي تم بين الوزارة والبرنامج لصرف المنحة للمستحقين في إطار آليات برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، والمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وضمان تطبيق كافة المعايير اللازمة لوصول المساعدات للمستحقين، وعدم الصرف لأي أسر مدرجة في برامج دعم نقدي أخرى في باقي الوزارات.