الأغنية الرسمية لـ«مراكب النجاة» تحقق أكثر من 6 مليون مشاهدة

حققت الأغنية الرسمية للمبادرة الرئاسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية "مراكب النجاة"، التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، غناء الفنان محمد فؤاد، وأداء صوتي للفنان أحمد فؤاد سليم، نسب مشاهدة مرتفعة بلغت أكثر من 6 مليون مشاهدة عقب نحو 5 أيام فقط من إصدارها عبر صفحات الوزارة الرسمية على مواقع " فيسبوك، ويوتيوب، وإستجرام، وتويتر".وحملت كلمات الأغنية رسالة تحذير وتحفيز لشباب المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، بعرضها لمشاهد مؤثرة من رحلات الموت، وما يلاقيه الشباب من أهوال خلال تلك الرحلات، لتدق ناقوس الخطر أمام ظاهرة أودت بحياة الآلاف من الشباب، وعرض فرص الأمل والنجاة بتعلم حرفة، والعمل في المشروعات القومية أو الاتجاه للمشروعات الصغيرة.وتهدف مبادرة "مراكب النجاة"، التي أعلن عنها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في ختام منتدى شباب العالم بشرم الشيخ ديسمبر 2019، إلى تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري والحفاظ على حياته من مخاطر الهجرة غير الشرعية، في إطار ربط أهداف رؤية مصر 2030 بالأهداف الأممية السبعة عشر، حيث يرتبط هدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته بأهداف القضاء على الفقر، والقضاء على الجوع، والتعليم الجيد، ولذلك تستهدف المبادرة التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وعرض المشروعات الخاصة بالشباب عن طريق عقد لقاء لعدد من الشباب بالمحافظات المستهدفة مع المسئولين بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكل ذلك من شأنه تحقيق رؤية مصر 2030.وكانت وزارة الهجرة قد أطلقت ونفذت المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، لتعبر عن استراتيجية مصر الشاملة لمواجهة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وتستهدف الحفاظ على النجاح الذي حققته مصر في القضاء على هذه الظاهرة.