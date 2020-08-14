ترامب: الاتفاق «الإماراتي- الإسرائيلي» سيوقع في واشنطن

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سيوقعان على اتفاق السلام بين بلديهما في البيت الأبيض في غضون 3 أسابيع.وخلال مؤتمره الصحفي اليومي الذي عقد الخميس وجّه ترامب الشكر إلى كلّ من نتانياهو والشيخ محمد بن زايد "الشخصين الرائعين على رؤيتهما ومزاياهما القيادية".وأضاف: "أتطلّع إلى الترحيب بهما قريبا جدا في البيت الأبيض للتوقيع رسميا على الاتفاق. على الأرجح سيحدث هذا في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة. سيأتيان إلى واشنطن".