تحطم طائرة أمريكية بدون طيار في شمال النيجر

تحطمت طائرة أمريكية بدون طيار "مسيرة" أخرى في شمال النيجر، حيث تملك الولايات المتحدة قاعدة كبيرة من الطائرات المسلحة بدون طيار والمخصصة لمحاربة الجماعات المتطرفة في منطقة الساحل، كما ذكرت القيادة الأمريكية في إفريقيا لوكالة فرانس برس، أمس الخميس.وأوضحت القيادة "فقدت طائرة موجهة عن بعد قرب أغاديز في النيجر، بسبب عطل تقني وليس بسبب عمل عدائي".وهذه ثالث طائرة بدون طيار يخسرها الأمريكيون منذ بداية العام بعد سقوط طائرتين في 29 فبراير و23 أبريل الماضيين في منطقة أغاديز أيضا، وقد أرجع الجيش الأميركي السبب إلى "عطل تقني".وفي المجموع، هذه رابع طائرة أمريكية بدون طيار تتحطم في النيجر، الدولة الفقيرة التي تواجه هجمات جهادية مميتة في الأجزاء الجنوبية الشرقية قرب نيجيريا والغرب على الحدود مع مالي.وفي أكتوبر 2014، تحطمت طائرة بدون طيار لأسباب غير معروفة في مطار نيامي، ما أدى إلى إغلاق مدارج الطائرات لساعات عدة.