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الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: بيع «تيك توك» يجب أن يعود بالنفع على أمريكا

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 07:00 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على أن أي صفقة لبيع تطبيق "تيك توك" الصيني لشركة أمريكية يجب أن تعود بالنفع الكبير على الولايات المتحدة، وتوفر "أمانا كاملا".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا يحظر المعاملات التجارية مع شركة "Bytedance" الصينية الأم، والتي تمتلك تطبيق "تيك توك"، بحلول منتصف سبتمبر، بعد أن بدا وكأنه يبارك بيع التطبيق الشهير لشركة "مايكروسوفت".

ونص الأمر التنفيذي، على أن "الإجراءات المتخذة سوف تمنع لمدة 45 يوما أي تحويلات مالية لشركة بايت دانس الصينية".

وأكد القرار، الذي وقعه ترامب الجمعة الماضية، على "أن انتشار تطبيقات الهواتف الذكية في الولايات المتحدة التي تملكها جمهورية الصين الشعبية، يستمر في تهديد الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الأمريكي".

وأضاف: "في هذا التوقيت، يجب اتخاذ إجراء لمواجهة تهديد تطبيقات الهواتف الذكية، وبشكل خاص تيك توك".

من جهته، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع في تصويت الخميس الماضي، على مشروع قانون لمنع الموظفين الاتحاديين من استخدام تطبيق "تيك توك" الصيني لمقاطع الفيديو القصيرة في الأجهزة الحكومية.

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