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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

قبطان شحنة «انفجار بيروت»: لا أتخيل كيف خُزنت بالمرفأ 7 سنوات

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:11 م
انفجار بيروت
انفجار بيروت
الشيماء زيدان
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كشف القبطان بوريس بروكوشيف، قبطان السفينة التي نقلت "نترات الأمونيوم" لبيروت، في أول ظهور له على الفضائيات المصرية، عن تفاصيل نقل شحنة المواد المتفجرة للبنان.

وقال "بروكوشيف"، خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الخميس، إن الجهات اللبنانية تحفظت على السفينة حتى يتم سداد الرسوم القانونية للميناء.

وأكمل: "كنت معرضًا للبقاء مسجونًا في لبنان إذا تمسكت بالبقاء على متن السفينة"، مؤكدًا: "أخطرنا السلطات اللبنانية قبل وصولنا بـ3 أيام أن السفينة تحمل مواد متفجرة، لذلك فإن الحكومة اللبنانية كانت تعلم أن السفينة فيها شحنة مواد متفجرة وستُحدث ضررًا كبيرًا".

وتابع: "مالك السفينة رفض دفع الأموال التي طلبتها لبنان، وحاولنا التحرك من بيروت لكن السلطات منعتنا"، معقبًا: "لم أتخيل أن هذه المواد المتفجرة ظلت مخزنة داخل ميناء بيروت لمدة 7 سنوات".

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