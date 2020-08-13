مستشار الرئيس اللبناني: 25 مليار دولار خسائر انفجار بيروت

قال رفيق شلالا، سياسي لبناني مستشار الرئيس اللبناني، إن تكاليف إعادة بناء مرفأ بيروت عملية ستأخذ وقتا، والتقدير الأولي يكشف أن الخسائر 15 مليار دولار، بجانب خسائر المؤسسات والمنازل والممتلكات، التي قد تصل لـ10 مليارات دولار.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "كل يوم" المذاع شاشة "ON"، أن خسائر انفجار مرفأ بيروت ضخمة وكبيرة، ولم نتلق أي مبالغ مالية والمساعدة عبارة عن أمور مستعجلة من مواد غذائية ومستلزمات طبية ومواد طبية.وأوضح أن هناك تحقيقات جارية حول الانفجار، وستظهر كافة التفاصيل، مشيرًا إلى أن الملف تم تحويله إلى أعلى سلطة قضائية.